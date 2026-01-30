Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A PSP de Leiria confirmou ao Observador tentativas “muito pontuais” de furto de combustível na sequência da tempestade Kristin, em postos de abastecimento e em máquinas no terreno, tendo apenas um desses atos se concretizado. Segundo o comandante Domingos Antunes, a visibilidade da polícia local parece ter impedido que a situação se agravasse, enquanto a população permaneceu em casa seguindo recomendações das autoridades.

Apesar de graves perturbações no funcionamento do Comando Territorial, afetado pelo vento e sem energia nem água, a PSP conseguiu restabelecer comunicações via rádio e participou logo nas primeiras horas nos trabalhos de socorro e desobstrução, apoiando as populações e garantindo comunicação com familiares.

Entretanto, a Direção-Geral da Saúde alertou para riscos na segurança da água e dos alimentos devido à tempestade e aos cortes de energia, recomendando à população cuidados com o consumo de água, alimentos conservados em frigoríficos ou congeladores e saneamento. A DGS aconselha a utilização de água engarrafada sempre que possível e a não consumir ou lavar alimentos com água não confirmada como segura, além de adotar medidas de precaução no uso das redes sanitárias quando estas estiverem inoperacionais.