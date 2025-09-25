Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a Porto Editora, "o clássico do escritor chileno surge numa nova versão com desenhos apelativos de Cever, que amplificam a magia de uma história intemporal".
"O livro, que chegou pela primeira vez ao público em 1996, narra uma ligação comovente entre uma gaivota e um gato, num universo onde a palavra escrita se mistura com as emoções e os valores humanos mais profundos", é descrito.
Esta adaptação de "História de Uma Gaivota e do Gato Que a Ensinou a Voar", já à venda por 19,99€, "dá nova dimensão à narrativa através de ilustrações vibrantes, que tornam a leitura ainda mais envolvente, mantendo a delicadeza do original".
A história conta as aventuras de Zorbas, um gato grande, preto e gordo, que promete a uma gaivota que veio morrer na varanda de sua casa que não só chocará o ovo que esta acabara de pôr, como criará a pequena gaivota e ensiná-la-á a voar.
