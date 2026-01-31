Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma visita a Alcácer do Sal, onde as inundações se mantêm, a ministra do Ambiente garantiu aos jornalistas que estão a ser feitos preparativos “para a próxima semana”. “Vamos ter menos vento, mas muita chuva. Temos de estar preparados para as cheias. Temos estado a ganhar volume nas barragens. Há 15 dias que estamos a fazer descargas, para acomodar a grande pluviosidade que vem na próxima semana. Fizemos isto em conjunto com as Câmaras.”

Maria da Graça Carvalho reforçou: “Se vier muita chuva, haverá cheias”. E particularizou: “Temos outro fenómeno, que é a agitação marítima e a amplitude das marés, já de domingo para segunda. Quando se conjugam as duas coisas, os rios não conseguem escoar para o mar. Temos as zonas suscetíveis identificadas, estamos a pedir às pessoas para se protegerem e para retirarem as coisas e os animais. E cuidado com as viaturas e com as estradas”.

Sobre as eventuais cheias, a ministra afirmou que “a grande preocupação está nos rios Mondego, Douro, Águeda e em parte da bacia do Tejo”. Sobre Alcácer do Sal, disse que “há probabilidade de que esta avenida volte a inundar, estamos a aconselhar que as pessoas retirem tudo”.

Sobre outros governantes, Maria da Graça Carvalho explicou que “o senhor ministro da Economia está a reunir com todos os autarcas, sobre a perda de rendimentos dos empresários e dos comerciantes. E o senhor ministro da Agricultura também, há muitos prejuízos agrícolas”.

