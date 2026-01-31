Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a autarquia do distrito de Vila Real, perante a previsão de chuva persistente a partir de domingo, a Proteção Civil Municipal está a monitorizar “os níveis do rio e das linhas de água, a quantidade de chuva e possíveis situações de derrocadas, inundações localizadas e problemas na circulação”.

O município pede que sejam evitadas zonas onde podem ocorrer derrocadas, que seja redobrada a atenção nas estradas e caminhos, especialmente em zonas mais estreitas ou com inclinação, que a população se afaste das zonas ribeirinhas da cidade e que reporte situações de risco às autoridades.

