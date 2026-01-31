Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O candidato pede que o Executivo “possa alargar os prazos para as exigências de cumprimento fiscais e administrativos, designadamente nos concelhos que estão mais afetados e que estão sob calamidade.”

Explicou que “não se trata de não pagar, trata-se de ter mais tempo para as pessoas poderem cumprir as suas obrigações. São questões muito concretas que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas e sobretudo a que rapidamente se volte à normalidade”.

O candidato voltou a dizer que “é importante que se faça uma avaliação quando o processo terminar”, mas que agora o momento ainda é de “encontrar soluções concretas para que as famílias e as empresas possam rapidamente recuperar os seus bens, voltarem a ter uma vida normal, a ter luz, voltarem a ter água, a consertarem os seus telhados e que as empresas possam recuperar”.

O candidato foi confrontado com a ideia de uma comissão técnica e independente, proposta por Marcelo, para fazer a avaliação da situação, mas deixa o formato para as “entidades competentes. Para mim o que é essencial é que haja uma avaliação”, disse. Uma coisa é certa, segundo o candidato: “Algo tem de mudar, e bem”

Questionado sobre se, caso chegue a Belém, pondera reunir-se com o primeiro-ministro sobre esta situação na região centro ainda antes da tomada de posse, Seguro diz que não pode “esquecer que há um Presidente da República em funções até ao dia 9 de Março, mas, se merecer a confiança dos portugueses, começarei a fazer aquilo que não colide com o exercício das funções da qual o Presidente da República. Isto é ouvir, escutar, trabalhar, organizar”, referiu.

