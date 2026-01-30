Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A primeira mão está agendada para os dias 17 ou 18 de fevereiro, no Estádio da Luz, com a decisão a acontecer na semana seguinte, a 24 ou 25, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

O histórico entre as duas equipas sorri ao clube da Luz. Em quatro encontros realizados, o Benfica soma três vitórias e apenas uma derrota. O embate oficial mais recente, e o primeiro em mais de 60 anos, terminou com um triunfo encarnado por 4-2, num jogo memorável decidido já nos instantes finais, com um golo de cabeça do guarda-redes Trubin.

Em fevereiro, o Benfica terá pela frente mais dois capítulos frente ao gigante espanhol, num confronto que promete emoção e grande expectativa entre os adeptos, com um lugar nos oitavos de final da prova milionária em jogo.

