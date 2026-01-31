Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A informação foi confirmada à agência Lusa por fontes da GNR, da Câmara Municipal e da Proteção Civil.
Segundo o presidente da Câmara da Batalha, André Sousa, a vítima encontrava-se a recolocar telhas quando sofreu a queda, que acabou por ser fatal. André Sousa adiantou ainda que a habitação tinha ficado sem telhas, na sequência do mau tempo.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários