A informação foi confirmada à agência Lusa por fontes da GNR, da Câmara Municipal e da Proteção Civil.

Segundo o presidente da Câmara da Batalha, André Sousa, a vítima encontrava-se a recolocar telhas quando sofreu a queda, que acabou por ser fatal. André Sousa adiantou ainda que a habitação tinha ficado sem telhas, na sequência do mau tempo.