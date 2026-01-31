Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cerca de 198 mil clientes da E-Redes continuavam hoje às 13h sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.

Comparativamente ao balanço feito pela E-Redes hoje às 06h00 (hora de Portugal continental), há agora mais 13 mil clientes com energia elétrica.

Do total de clientes que estavam às 13h sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 163 mil (eram 169 mil ao início da manhã).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.