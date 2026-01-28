Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Num encontro intenso e decidido principalmente pela eficácia ofensiva de Portugal e um desempenho defensivo forte nos momentos cruciais, os Heróis do Mar impuseram um ritmo elevado desde o início. Com destaques coletivos e uma atuação segura do guarda redes, a equipa lusa conseguiu uma vantagem confortável que a Espanha não conseguiu reduzir ao longo dos 60 minutos.
Esta vitória representa um momento marcante para a equipa nacional, que poderá vir a lutar pelo quinto lugar, algo nunca alcançado na história da modalidade num Campeonato da Europa. Para tal, contudo, Portugal terá de esperar pelo confronto entre Alemanha e França, torcendo pela vitória dos germânicos.
Em caso de conseguir avançar para o jogo do 5º e 6º lugar, Portugal fica também apurado diretamente para o Mundial de 2027
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários