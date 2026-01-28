Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num encontro intenso e decidido principalmente pela eficácia ofensiva de Portugal e um desempenho defensivo forte nos momentos cruciais, os Heróis do Mar impuseram um ritmo elevado desde o início. Com destaques coletivos e uma atuação segura do guarda redes, a equipa lusa conseguiu uma vantagem confortável que a Espanha não conseguiu reduzir ao longo dos 60 minutos.

Esta vitória representa um momento marcante para a equipa nacional, que poderá vir a lutar pelo quinto lugar, algo nunca alcançado na história da modalidade num Campeonato da Europa. Para tal, contudo, Portugal terá de esperar pelo confronto entre Alemanha e França, torcendo pela vitória dos germânicos.

Em caso de conseguir avançar para o jogo do 5º e 6º lugar, Portugal fica também apurado diretamente para o Mundial de 2027