Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arranque oficial da quadra acontece a 29 de novembro, sábado, com a inauguração das luzes de Natal, marcada para as 18h. O momento tem como destaque a grandiosa Árvore de Natal instalada na Praça do General Humberto Delgado, acompanhada de um espetáculo de videomapping intitulado “Missão Nutcrackers, O Natal Chega à Cidade”, projetado na fachada da Câmara Municipal.

À semelhança do ano passado, 94 arruamentos estarão iluminados graças à parceria entre a autarquia e a Associação de Comerciantes do Porto. O investimento municipal mantém-se nos 700 mil euros, reforçando a aposta numa iluminação sustentável, baseada em tecnologia LED de alta eficiência. As luzes estarão ligadas diariamente das 17h30 às 23h (de domingo a quinta) e até à meia-noite às sextas e sábados, permanecendo instaladas até ao Dia de Reis, a 6 de janeiro.

Grandes concertos nos Aliados

A música será um dos grandes motores das festividades. No dia da inauguração, às 18h30, os Aliados recebem Mariza, acompanhada pela Orquestra Jovens do Porto, num espetáculo que promete encher a Avenida de público.

Ao longo de dezembro, o palco volta a ganhar vida com nomes de peso da música nacional. Os Capitão Fausto atuam a 7 de dezembro, às 18h, acompanhados pela Orquestra da Academia de Música Costa Cabral. Seguem-se os Vizinhos, a 14 de dezembro, também às 18h.

A programação inclui ainda o espetáculo final do projeto municipal Desporto no Bairro, com atletas nacionais e internacionais e jovens dos bairros do Porto (20 de dezembro, 18h). No dia seguinte, 21 de dezembro, às 18h, a jovem artista Rita Rocha sobe ao palco com a participação especial de Guga.

Todos os espetáculos têm entrada livre e contam com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Mercado, oficinas e diversão na Cordoaria

No Jardim de João Chagas, a Cordoaria volta a transformar-se num dos centros mais animados da quadra, com o regresso do Mercado de Natal, que apresenta produtos típicos da época e sugestões para presentes. A tradicional Casa do Pai Natal e a Tenda de Cristal, dedicada a oficinas infantis, mantêm-se como pontos de visita obrigatória.

A zona recebe ainda animação itinerante ao longo de todo o período festivo, assim como duas das atrações mais procuradas: a Pista de Gelo e o Carrossel Parisiense, instalados no Largo do Amor de Perdição.

A programação completa-se com a Tenda de Natal, que acolhe espetáculos de novo circo, dança, música, apresentações de escolas da cidade e várias surpresas destinadas a todas as gerações.

Este ano, o Mercado de Natal terá um período alargado de funcionamento, até 30 de dezembro, com os seguintes horários:

Segunda a quinta-feira: 11h–20h

Sextas e vésperas de feriado: 11h–21h

Sábados: 10h–21h

Domingos e feriados: 10h–20h

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.