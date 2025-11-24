Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o mote “Enquanto outros destinos acendem luzes, em Campo Maior o Natal floresce”, o centro histórico será palco de um percurso encantado que atravessa a Rua do Comércio, a Praça da República e outros recantos da vila. Milhares de flores resistentes à chuva, inspiradas nas emblemáticas Festas do Povo, dão vida a um espaço mágico, aliado a detalhes do património manual local.

O evento celebra a identidade campomaiorense, o comércio local e o espírito comunitário, incluindo esplanadas decoradas, comidas de rua, artesanato, lojas tradicionais e animação familiar, com entrada gratuita. Haverá ainda “braseiras de lume espalhadas pelos locais de esplanadas, assim como mantas que convidam a contemplar o ambiente enquanto se saboreia as comidas e bebidas tradicionais da época”.

A abertura do Jardim de Natal acontece no dia 6 de dezembro, com a Chegada do Pai Natal, que receberá crianças todos os fins de semana até 21 de dezembro, entre as 16:00 e as 19:00 horas. O programa incluirá música ao vivo e outras animações de rua, cujo detalhe será divulgado brevemente.

O presidente da Câmara Municipal, Luís Rosinha, destacou em comunicado a importância do projeto: “O maior motivo de destaque, que nos parece a nós, município, mas também à Associação Comercial, será uma rua totalmente engalanada, que irá com certeza também trazer muita gente até Campo Maior, para que se veja que no Natal também é possível engalanar-se uma rua, neste caso, não podendo ser de papel, mas noutros materiais, mostrando a arte dos campomaiorenses e criando também aqui um motivo de destaque ao nosso centro histórico”.

Segundo a Associação Comercial local, as condições estão reunidas para que Campo Maior se torne um ponto de paragem obrigatório durante o Natal e nos próximos anos, com expectativa de crescimento do turismo e da visibilidade do evento.

