Escrita e estreada em 1925, Fallen Angels é uma comédia provocadora sobre amizade, tentação e o caos delicioso do desejo humano, revela a nota de imprensa.

A peça acompanha Julia e Jane, duas mulheres da classe média alta londrina cujas vidas aparentemente perfeitas entram em colapso quando um antigo amante regressa inesperadamente. À medida que o champanhe corre, a civilidade desvanece-se, dando lugar a uma noite de ciúmes, segredos e gargalhadas. Jane, interpretada por Maria João Almeida, e à sua amiga Julia dá vida Ema Sofia Fonseca, nesta peça encenada por Martim Mesquita Guimarães.

Cem anos após a estreia, esta nova encenação recupera o brilho da escrita de Noël Coward e revela a surpreendente modernidade da sua visão sobre o amor, a lealdade e as convenções sociais. Por detrás do humor refinado, a peça expõe questões ainda atuais, as máscaras que usamos, as expectativas de género e a fragilidade das relações humanas.

A coprodução entre a POUSIO Arte e Cultura, reconhecida pela sua abordagem interdisciplinar e contemporânea, e os Lisbon Players, uma das companhias de teatro amador mais antigas da capital, promete uma leitura fresca e inventiva do texto.

Com esta colaboração, ambas as entidades prestam homenagem a Noël Coward, demonstrando que, passados 100 anos, Fallen Angels continua a brilhar com a mesma inteligência e relevância.

O grupo de teatro independente lançou uma campanha de donativos para ajudar a cobrir as despesas relacionadas com roupa, cenografia, adereços, espaço para ensaios e aluguer do teatro. Ainda que tenham garantido o apoio das associações culturais, é necessária ajuda para financiar este projeto.

Os bilhetes podem ser comprados aqui.

