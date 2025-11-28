Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um boletim enviado às companhias aéreas, a atualização nos modelos A319, A320 e A321 deve ser realizada antes do próximo voo de rotina. Em comunicado, a European Union Aviation Safety Agency (EASA) anunciou que a medida entra em vigor a partir de 29 de novembro de 2025, às 23h59.

Na TAP, cerca de 58 aviões, em 99 aviões da companhia, serão afetados, sendo que a companhia aérea está a "acompanhar a situação, como sempre tendo como prioridade máxima a segurança dos nossos passageiros e tripulações", disse fonte da companhia à CNN Portugal.

A ANA Aeroportos refere que "está em contacto com as companhias aéreas para conhecer o impacto que esta atualização de software terá na programação de voos para os próximos dias", avança a SIC. A empresa aconselha ainda os passageiros com voos agendados para aguardar por informações por parte de cada companhia aérea.

No Reino Unido, a companhia Wizz Air afirmou que algumas das suas aeronaves estavam entre as que necessitavam de atualizações e que tinha agendado a manutenção necessária, enquanto a Air India afirmou que a diretiva da Airbus poderia causar atrasos.

Já a British Airways não deverá ser fortemente afetada pela questão, avança a BBC, apesar de contar na sua frota vários dos modelos já mencionados.

Esta atualização é feita após o recente incidente envolvendo um A320, onde se revelou que a radiação solar intensa pode corromper dados críticos para o funcionamento dos sistemas de controlo de voo: “a Airbus reconhece que estas recomendações causarão perturbações operacionais aos passageiros e clientes”, refere a empresa em comunicado.

O episódio que motivou a ação de reparação inesperada envolveu um voo da JetBlue, de Cancún, no México, para Newark, Nova Jérsia, a 30 de outubro, durante o qual vários passageiros sofreram ferimentos após uma súbita perda de altitude. O voo 1230 realizou um aterragem de emergência em Tampa, na Florida, devido a problemas nos controlos de voo, o que levou a Administração Federal de Aviação (FAA) a abrir uma investigação.

Produzido desde 1988, o Airbus A320 tornou-se o modelo de avião mais vendido no mundo. Até ao final de setembro, a Airbus venceu 12.257 unidades deste modelo, superando ligeiramente as 12.254 unidades do Boeing 737, o principal concorrente da fabricante.

