A Novela é uma comédia meta-teatral que promete conquistar o público lisboeta com humor inteligente, ritmo afiado e uma reflexão divertida — e surpreendentemente comovente — sobre o universo do entretenimento. Depois de doze temporadas daquela que os próprios criadores descrevem como “a maior e melhor novela de sempre”, um grupo de atores vê-se confrontado com o desafio de gravar o último episódio… num estúdio em decadência.

O caos instala-se quando o realizador abandona abruptamente o projeto para “seguir o sonho de fazer teatro”, obrigando um dos atores a assumir inesperadamente o comando. Entre egos inflamados, frustrações antigas e tentativas desesperadas de salvar a produção, realidade e ficção começam a misturar-se: personagens transformam-se em atores, cenas invadem o palco e o artifício televisivo colide com a verdade emocional do teatro.

O resultado é uma reflexão hilariante sobre o fim de uma era — a das novelas — e o nascimento de outra, onde o teatro surge como último reduto de autenticidade. Afinal, como lembra o coletivo, “a vida é uma novela e tudo pode acontecer”.

Criado em Estremoz e residente do Teatro Bernardim Ribeiro desde 2021, o Colectivo Cultura Alentejo tem-se afirmado como um dos projetos artísticos mais dinâmicos a emergir fora dos grandes centros urbanos. Com uma aposta forte na criação contemporânea, o grupo distingue-se pela multidisciplinaridade, pela formação artística e pelo trabalho de mediação cultural que aproxima a comunidade das artes performativas.

A companhia valoriza o talento emergente — de intérpretes a encenadores, escritores e criadores — e promove uma visão artística que combina identidade local, inovação e compromisso com o público. A estreia em Lisboa marca um momento simbólico para o coletivo: a projeção nacional de um movimento cultural que está a revitalizar o teatro feito no interior.

A encenação desta peça fica a cargo de Cláudio Henriques e a interpretação é de Cláudio Henriques, Maria Toureiro, Rui Serrano e Sofia Soares Ribeiro.

Os bilhetes já estão à venda e custam 15 euros. Podem ser adquiridos aqui.

