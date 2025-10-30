Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado citado pela Sky News, o Palácio de Buckingham anunciou que André (Andrew, em inglês) passará agora a ser conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, deixando de usar o título de “Sua Alteza Real”.

Além da perda de títulos, o irmão do rei será também obrigado a deixar a Royal Lodge, a residência com 30 quartos situada no parque de Windsor onde vivia há vários anos sem pagar. Segundo o mesmo comunicado, “o contrato de arrendamento da Royal Lodge tem, até à data, proporcionado proteção legal para continuar a residir. Foi agora entregue uma notificação formal para entregar o arrendamento e mudará para um alojamento privado alternativo”.

O texto acrescenta ainda que “estas decisões são consideradas necessárias, não obstante o facto dele continuar a negar as alegações contra si”. "Suas Majestades desejam deixar claro que os seus pensamentos e a sua mais profunda solidariedade estiveram e continuarão com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso", concluiu o comunicado.

A Sky News sublinha que André se mudará para uma propriedade privada de Sandringham, em Norfolk e que a sua futura acomodação será financiada pelo próprio Rei.

Já Sarah Ferguson, a ex-mulher de André, que perdeu o título de Duquesa de York quando este renunciou aos seus outros títulos no início deste mês, terá de arranjar a sua própria casa, diz o meio britânico.

As filhas do casal, as princesas Beatrice e Eugenie, manterão os seus títulos por serem filhas do filho de um soberano.

Recorde-se que esta decisão do rei ocorre após meses de especulação sobre o futuro do irmão, afastado das funções públicas desde 2019 devido ao escândalo ligado ao caso Jeffrey Epstein.

Nas últimas semanas o Reino Unido foi palco de uma nova vaga de pressão pública e mediática, após surgirem novos relatos sobre a relação do príncipe com o pedófilo Jeffrey Epstein e com um espião chinês.

A acrescentar a esta pressão foi ainda conhecido um livro de memórias da suposta vítima de André, Virginia Guiffre, a quem este pagou milhões para resolver um caso civil de agressão sexual.

Lembra-se que quando abdicou dos títulos há cerca de duas semanas, André voltou a reafirmar a sua inocência: “Como já disse anteriormente, nego vigorosamente as acusações que me foram feitas”.

