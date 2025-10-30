Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado citado pela Sky News, o Palácio de Buckingham anunciou que André (Andrew, em inglês) passará agora a ser conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, deixando de usar o título de “Sua Alteza Real”.

Além da perda de títulos, o irmão do rei será também obrigado a deixar a Royal Lodge, a residência com 30 quartos situada no parque de Windsor onde vivia há vários anos sem pagar. Segundo o mesmo comunicado, “o contrato de arrendamento da Royal Lodge tem, até à data, proporcionado proteção legal para continuar a residir. Foi agora entregue uma notificação formal para entregar o arrendamento e mudará para um alojamento privado alternativo”.

O texto acrescenta ainda que “estas decisões são consideradas necessárias, não obstante o facto dele continuar a negar as alegações contra si”. "Suas Majestades desejam deixar claro que os seus pensamentos e a sua mais profunda solidariedade estiveram e continuarão com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso", concluiu o comunicado.

A Sky News sublinha que André se mudará para uma propriedade privada de Sandringham, em Norfolk e que a sua futura acomodação será financiada pelo próprio Rei.

Já Sarah Ferguson, a ex-mulher de André, que perdeu o título de Duquesa de York quando este renunciou aos seus outros títulos no início deste mês, terá de arranjar a sua própria casa, diz o meio britânico.

As filhas do casal, as princesas Beatrice e Eugenie, manterão os seus títulos por serem filhas do filho de um soberano.

Príncipe André abdica de todos os títulos e honras, incluindo o de Duque de York
Príncipe André abdica de todos os títulos e honras, incluindo o de Duque de York
Ver artigo

Recorde-se que esta decisão do rei ocorre após meses de especulação sobre o futuro do irmão, afastado das funções públicas desde 2019 devido ao escândalo ligado ao caso Jeffrey Epstein.

Nas últimas semanas o Reino Unido foi palco de uma nova vaga de pressão pública e mediática, após surgirem novos relatos sobre a relação do príncipe com o pedófilo Jeffrey Epstein e com um espião chinês.

A acrescentar a esta pressão foi ainda conhecido um livro de memórias da suposta vítima de André, Virginia Guiffre, a quem este pagou milhões para resolver um caso civil de agressão sexual.

Príncipe André impôs uma cláusula de silêncio para proteger Jubileu de Isabel II, revela livro póstumo de alegada vítima
Príncipe André impôs uma cláusula de silêncio para proteger Jubileu de Isabel II, revela livro póstumo de alegada vítima
Ver artigo

Lembra-se que quando abdicou dos títulos há cerca de duas semanas, André voltou a reafirmar a sua inocência: “Como já disse anteriormente, nego vigorosamente as acusações que me foram feitas”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.