Em comunicado, pelas 18h, a CP explicou que foi restabelecida a circulação ferroviária, de forma parcial, dos comboios de longo curso Intercidades, na Linha do Norte, nos troços entre Lisboa Santa Apolónia – Pombal e entre Coimbra B – Porto Campanhã, com recurso a material circulante diferente do habitual e com transbordo rodoviário entre as estações de Pombal e Coimbra B.

Na Linha do Norte realizam-se os serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa, mas a circulação ferroviária continua suspensa entre Régua e Pocinho.

Na Linha da Beira Baixa, a circulação continua suspensa entre Entroncamento e Castelo Branco. Na Linha da Beira Alta, realiza-se serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda com recurso a material circulante diferente do habitual

A circulação ferroviária continua suspensa nestas linhas/serviços: Linha do Douro - entre Régua e Pocinho; Linha do Oeste

Na Linha de Cascais, os horários dos comboios sofreram alterações, pelo que a CP recomenda a sua consulta no seu site.

Ontem foi também suspensa a circulação, sem previsão de retoma, do comboio internacional Celta.

