Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o responsável, 78% dos doentes atendidos apresentavam situações de urgência elevada, classificadas como amarelas e laranja. Carlos Cortes falava após uma reunião com a administração e diretores de serviço da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, seguida de um encontro com o presidente da Câmara Municipal.

De acordo com o bastonário, o hospital conseguiu resolver praticamente todas as ocorrências, tendo sido necessária a transferência de apenas 22 doentes para outras unidades hospitalares, nomeadamente no Oeste, Coimbra e Figueira da Foz. "O maior impacto foi na área da traumatologia", precisou.

As primeiras admissões resultaram do impacto direto da depressão, registado na madrugada de quarta-feira. A partir do meio da tarde desse dia, começaram a dar entrada feridos associados aos trabalhos de limpeza e reconstrução nas zonas afetadas.

Carlos Cortes elogiou a resposta da unidade hospitalar, destacando a organização e capacidade de resposta, bem como o apoio prestado a doentes mais fragilizados, incluindo áreas como a epidemiologia e a hemodiálise, além de situações de pessoas sem comunicações.

O bastonário sublinhou ainda a entrega dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes operacionais, classificando-a como "notável". Questionado sobre o eventual recurso a voluntários, afirmou que as equipas existentes foram suficientes, apesar de ter havido ajustamentos na atividade assistencial.

A Ordem dos Médicos, acrescentou, disponibilizou-se para colaborar caso fosse necessário reforçar recursos humanos. "Em situações prolongadas há desgaste das equipas, e estamos preparados para apoiar, em articulação com o Ministério da Saúde, sempre que seja necessário", concluiu Carlos Cortes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.