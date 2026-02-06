Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vítima sofreu ferimentos graves e entrou em paragem cardiorrespiratória após a queda, tendo sido transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, onde o óbito acabou por ser confirmado, revelaram as autoridades

O presidente da Junta de Freguesia da Ortigosa, Américo Coelho, explicou que o homem subiu a um anexo onde se encontrava um animal para proceder a reparações no telhado. “Veio vento forte, que levantou um painel e o atingiu na cabeça”, adiantou o autarca.

Este caso junta-se a um total de 13 mortes registadas em Portugal desde a semana passada, associadas à passagem das depressões Kristin e Leonardo, que causaram ainda centenas de feridos e desalojados em várias regiões do país.

