Em declarações à agência Lusa, Carvalho sublinhou que os operacionais no terreno têm “tentado de tudo”: "estamos a garantir que o escoamento funcione porque estamos também a prevenir problemas para o dia de amanhã (sábado). Mas aquilo que tem aqui levado mais mão-de-obra são os quintais das pessoas, completamente cheios de lama e só se consegue tirar as mesmas a baldes e carros de mão”, disse.

“O que estamos a fazer é desentupir tudo para que a água amanhã (sábado), quando chegar, seja muita ou seja pouca, escoe normalmente“, acrescentou.

O trânsito vai continuar interdito nas zonas mais afetadas pelo mau tempo em Portalegre para trabalhos de limpeza, “pelo menos” até segunda-feira às 12h, divulgou também esta sexta-feira a PSP.

A Câmara de Portalegre indicou, por sua vez, na quinta-feira que o ‘mar de lama’, com pedras à mistura, vindo da Serra de São Mamede, provocou danos em 52 automóveis, tendo também sido registados prejuízos em edifícios.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo especificou que os locais mais atingidos na cidade foram a avenida de Santo António e a entrada principal do Hospital de Portalegre, tendo o alerta sido dado às 6h49.

“A ribeira galgou as margens e essa inundação fez literalmente os carros virem barreira abaixo”, arrastando veículos, detritos e pedras, disse a mesma fonte, revelando que a entrada principal do hospital “ficou inoperacional”.

