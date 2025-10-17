Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar da decisão, o filho da falecida rainha Isabel II manterá o título de príncipe, por ter nascido membro da família real britânica.

Em comunicado citado pela imprensa britânica, André explicou que a decisão foi tomada “em conversa com o Rei e com a minha família próxima e alargada”, sublinhando que “as acusações que continuam a ser feitas sobre mim distraem do trabalho de Sua Majestade e da Família Real”.

“Decidi, como sempre, colocar o meu dever para com a família e o país em primeiro lugar. Mantenho a decisão que tomei há cinco anos de me afastar da vida pública. Com o acordo de Sua Majestade, sentimos que devo agora ir um passo mais longe. Assim, deixarei de usar o meu título e as honras que me foram concedidas”, afirmou.

O príncipe voltou ainda a reafirmar a sua inocência: “Como já disse anteriormente, nego vigorosamente as acusações que me foram feitas.”

De acordo com a Sky News, também Sarah Ferguson, ex-mulher de André, deixará de usar o título de Duquesa de York. Já as filhas, segundo a BBC, irão manter os seus títulos.

A decisão surge na sequência de uma nova vaga de pressão pública e mediática, após surgirem novos relatos sobre a relação do príncipe com o pedófilo Jeffrey Epstein e com um espião chinês.

A acrescentar a esta pressão mediática está ainda para sair, nos próximos dias, um livro de memórias da suposta vítima de André, Virginia Guiffre, a quem este pagou milhões para resolver um caso civil de agressão sexual.

Que títulos que André deixa de usar?

Na prática, André, até ao dia hoje conhecido como Duque de York, título que detinha desde o seu casamento com Sarah Ferguson em 1986, vai continuar formalmente a ser duque, visto que este título só pode ser removido por um Ato do Parlamento. No entanto, não irá usá-lo socialmente nem formalmente.

Além deste título, abdica também do título de Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem Real Vitoriana (GCVO), bem como de Cavaleiro da Ordem da Jarreteira como Cavaleiro Real Companheiro da Mais Nobre Ordem da Jarreteira. A Sky News sublinha que após esta decisão o príncipe não sairá da sua residência dentro da propriedade do Castelo de Windsor, o Royal Lodge, onde vive com a ex-mulher Sarah Ferguson. Existe um contrato de arrendamento privado com a propriedade, que não é afetado por questões relacionadas a perda de títulos.

