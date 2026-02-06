Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista na CNN Portugal e na TVI, António José Seguro, atual candidato presidencial, foi confrontado com um cenário em que o Chega obtivesse maioria parlamentar para formar governo.

Nesse caso, o candidato presidencial admitiu dar posse a esse governo, "mas com exigências", deixando claro que não aceitará governos inconstitucionais: "não há governos que sejam inconstitucionais, não aceitarei isso".

Teria de "haver um crivo" em relação aos nomes propostos para assumir pastas de governação, sem esquecer a necessidade de haver "uma conversa séria sobre o programa" que esse governo viesse a apresentar.

