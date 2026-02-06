Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi avançada durante a reunião diária da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada nas instalações dos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde funciona o centro de operações do município. No encontro estiveram presentes várias entidades, incluindo o presidente do conselho de administração da ULS da Região de Leiria, Manuel Carvalho.

Segundo foi explicado, os primeiros feridos deram entrada na madrugada de 28 de janeiro, em resultado direto do impacto da depressão. A partir da tarde desse dia, começaram a ser registados ferimentos associados a trabalhos de limpeza, remoção de destroços e reconstrução após os estragos causados pelo mau tempo.

A ULS da Região de Leiria abrange os concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós, contando com três hospitais, Leiria, Pombal e Alcobaça, e 10 centros de saúde. As autoridades nacionais não divulgaram até ao momento um número global de feridos no país, com o Ministério da Saúde a remeter essa informação para a Direção Executiva do SNS, que não disponibilizou dados.

