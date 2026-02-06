Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Câmara revela que "atendendo às condições meteorológicas e às recomendações dos serviços de Proteção Civil, a Câmara Municipal de Lisboa determinou que o Castelo de São Jorge estará encerrado sábado e domingo, dias 7 e 8 de fevereiro, respetivamente. Os cemitérios da cidade também estarão interditos durante o fim de semana, exceto para cerimónias fúnebres. Igualmente encerrada estará a Feira da Ladra.Estas medidas preventivas somam-se às já anunciadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente a de encerramento dos jardins municipais".

No mesmo comunicado, a autarquia liderada por Carlos Moedas recomenda "o cancelamento de todas as atividades desportivas, culturais e associativas, deslocações desnecessárias, não circular nem estacionar em zonas potencialmente sujeitas a inundações, mão circular em zonas ribeirinhas, evitar o estacionamento de veículos junto a árvores, encostas e declives, sujeitas a deslizes de terra" e a "recolher todos os objetos soltos em varandas, quintais e telhados".

Por fim, a Câmara deixa o número 927 944 000 para que a população possa receber os avisos preventivos e alertas de emergência no seu telemóvel. Para tal basta enviar um SMS com o texto: “AvisosLx” .

