O responsável frisou que, apesar de alguma diminuição da precipitação durante o dia, o risco aumenta novamente na noite de sexta para sábado.

Em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras, Mário Silvestre alertou para os perigos associados a quedas de árvores e danos em infraestruturas, recordando os efeitos devastadores das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram 13 mortos, centenas de feridos e desalojados.

O comandante salientou que as regiões mais afetadas continuam a ser o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, e pediu atenção redobrada da população para evitar mais vítimas e minimizar estragos materiais, como a destruição de casas, empresas, equipamentos e interrupções nos serviços essenciais.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro para 68 concelhos, garantindo medidas de apoio avaliadas em até 2,5 mil milhões de euros. A situação de calamidade em Portugal continental tinha sido inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro, abrangendo cerca de 60 municípios, e já foi prolongada duas vezes.