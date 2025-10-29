Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com o livro “Entra-se na Casa pelo Pátio”, apresentado sob o pseudónimo de Clara Fazenda, a autora conquistou, por unanimidade do júri, o galardão que distingue uma nova voz poética. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, na livraria Buchholz, em Lisboa.

Em ata, o júri destacou tratar-se de “um livro íntimo, feminino e muito emotivo, embora nunca sentimental, bem como de uma poesia clara, mas não simplista”. Sublinhou ainda a “extraordinária contenção, sobretudo tendo em conta a sua grande profundidade”.

Presidido pela poeta e editora Maria do Rosário Pedreira, o júri integrou também Cecília Andrade, editora da Dom Quixote e dos livros de Nuno Júdice, o poeta e investigador Ricardo Marques, a poeta e jornalista Filipa Leal, e Sandra Mendes, editora da LeYa.

Os jurados destacaram ainda a originalidade da obra, “onde não faltam analogias e metáforas aparentemente simples, mas que se revelam inesquecíveis e fulgurantes”, referindo-se, em particular, às imagens relacionadas com as linhas — “as linhas do poema, as linhas dos cadernos em que se escreve e as linhas de coser”.

Selecionado entre 222 originais a concurso, Entra-se na Casa pelo Pátio será publicado pela Dom Quixote em março de 2026.

Natural de Santarém, onde nasceu em 1969, Carla Louro é licenciada em Arquitetura pela Universidade Lusíada e trabalha como arquitet a no Município de Abrantes. “Quis ser bailarina, mas nunca foi. Gosta de linhas, mas nunca soube desenhar bem. Não gosta de escrever com uma caneta qualquer”, lê-se na sua nota biográfica.

Entre os seus poetas de eleição contam-se Nuno Júdice, Ana Luísa Amaral e Adília Lopes. A autora revelou que pensava reunir os seus poemas há sete anos, mas “só se atreveu a fazê-lo ao ver o anúncio do Prémio de Poesia Nuno Júdice”.

“Entra-se na Casa pelo Pátio” marca assim a estreia literária de Carla Louro — e o início de uma distinção que pretende celebrar o legado de Nuno Júdice e dar voz à nova poesia portuguesa.

