Esta sexta-feira, 28 de novembro, às 12h45, será apresentado “Fernando Pessoa ao Almoço com Nuno Miguel Henriques”, um espetáculo que celebra a efeméride através de uma viagem pela obra do poeta e dos seus heterónimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares e Alberto Caeiro. A sessão decorre em pleno Chiado, junto de locais simbólicos da vida pessoana, incluindo a célebre esplanada d’A Brasileira, onde repousa a mais conhecida estátua do escritor.

O conceito aposta na hora de almoço para criar uma “alternativa cultural e artística” para lisboetas, turistas, estudantes e trabalhadores, demonstrando que “a poesia não tem horário”. A proposta promete aproximar o público do imaginário pessoano com alma, voz e corpo, numa experiência sensorial a poucos passos dos quartos onde Pessoa viveu.

Nuno Miguel Henriques, considerado o mais antigo diseur em atividade regular em Portugal, conduz o espetáculo através de uma abordagem dinâmica e interativa da poesia portuguesa. Entre informalidade e contacto direto, o intérprete estabelece pontes entre o contemporâneo e a época do poeta, acrescentando notas biográficas, curiosidades e referências históricas.

Com cerca de 45 minutos, o espetáculo alia a Arte de Dizer teatralizada a sons e apontamentos cénicos, num formato pensado para ser “arrebatador” sem cair na monotonia. O repertório inclui textos icónicos como “Liberdade”, “O Poeta é um Fingidor”, “Lisbon Revisited”, “Todas as Cartas de Amor São Ridículas”, “O Menino de Sua Mãe”, “O Mistério das Coisas”, “O Infante”, “Mar Português”, “O Mostrengo” e excertos da “Ode Triunfal”, entre muitos outros.

A produção é do TEATRO ABC – Companhia Nacional de Teatro Português, que prepara uma digressão nacional e internacional entre 2025 e 2027, com apresentações previstas em teatros, bibliotecas, escolas, auditórios, museus, feiras do livro, centros de dia e até espaços ao ar livre.

Os bilhetes já estão à venda aqui. Custam 9,90 euros (com descontos de 25% para grupos de 15 e 30% para grupos de 20). Tudo acontece na Rua da Misericórdia nº 14 – Estabelecimento 51, Chiado, em Lisboa.

