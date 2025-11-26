Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 10h00 e as 20h00, os visitantes poderão descobrir projetos editoriais alternativos e participar em performances, leituras encenadas, concertos e debates, distribuídos pelos quatro pisos da Torre B.

Carla Baptista, Subdiretora Adjunta para a Cultura da Faculdade, destaca o espírito da iniciativa: “Pretendemos reforçar a ligação da comunidade académica ao universo da edição independente e afirmar a NOVA FCSH como um espaço ativo de pensamento crítico. Vamos ter à venda livros de 33 editoras independentes e uma programação cultural com leituras encenadas, poesia ao vivo, concertos e um debate. São dois dias de festa e convidamos todos a descobrirem a Feira do Livro Independente.”

A organização do evento está a cargo de três investigadores da Faculdade — Mariana Pinto dos Santos (IHA), José Nuno Matos (ICNOVA) e Débora Dias (CHAM) — responsáveis por aproximar editoras, leitores e comunidade académica. Para Mariana Pinto dos Santos, a iniciativa é uma oportunidade única de encontro: “A Feira do Livro Independente promove convívio e partilha em torno de editoras com catálogos cuidados e obras escolhidas a dedo. Perguntem aos editores — eles terão sempre as melhores recomendações.”

Editoras presentes

Entre as 33 editoras confirmadas estão Letra Livre, Maldoror, Língua Morta, VS, BCF, 100 Luz, Narrativa, Momo, Freud & Companhia, Vendaval, Snob, Bestiário, Cisma, Antítese, DeStrauss, Cornuda Radiante, Não Edições, BOCA, Mariposa Azual, Pierre von Kleist, Imprensa de Ciências Sociais, FALAS AFRIKANAS/Lulendo, Sistema Solar/Documenta, E-Primatur, Fora de Jogo, Oleandras, Livros de Bordo, Edições do Saguão, Ymago, Dois Dias e Zigurate.

Destaques da programação

10 de dezembro

13h00 — Performances poéticas com Vânia Andrade Puma, acompanhada por Demba Djabaté, músico griot da Guiné-Bissau, e Edvânia Moreno, violista e compositora cabo-verdiana.

Leitura encenada e conversa “Antígona: novas vozes para um clássico” , fruto do trabalho entre estudantes, o Colectivo SUL e o professor João Constâncio.

Debate “O futuro das ciências sociais em Portugal: entre o desinvestimento e a censura?”, com a investigadora e jornalista Raquel Ribeiro e o historiador e professor Jorge Ramos do Ó.

12 de dezembro

Leitura de poemas da Biblioteca do CEDANSA , interpretada por atores do Colectivo SUL.

13h00 — Concerto de Sallim , artista que cruza música, poesia e artes visuais.

Concerto de Natal da NOVA FCSH, com estudantes do CoraLiCiMus e do Grupo Coral Prática Musical: Músicas do Mundo.

A programação completa pode ser consultada aqui.

