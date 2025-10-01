Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Quem conta a história é a AFP, nesta terça-feira, apoiando a sua peça em milhares de comentários negativos sobre o assunto nas redes sociais.
"Odeia o Trump","não tem músicas em inglês", "[a Liga de futebol americano] NFL está a autodestruir-se ano após ano", declarou Benny Johnson, produtor de conteúdo com mais de cinco milhões de seguidores, na segunda-feira, na rede social X, criticando o cantor porto-riquenho.
Nas redes sociais, o cantor e a NFL, estão a ser atacados por muitos produtores de conteúdo conservadores do movimento do presidente dos EUA, Donald Trump, Make America Great Again (MAGA).
O produtor de conteúdo de extrema-direita Jack Posobiec, com mais de três milhões de seguidores na rede social X também criticaram a decisão.
"O melhor amigo do [antigo presidente] Barack Obama, [músico] Jay-Z, gere o processo de seleção do Super Bowl através da sua empresa, a Roc Nation, que tem um contrato exclusivo com a NFL. É ele quem escolhe o espetáculo do intervalo, o espetáculo musical mais visto nos Estados Unidos", disse o produtor de conteúdo de extrema-direita Jack Posobiec no X.
Muitas das pessoas que ficaram indignadas com a decisão, criticam Bad Bunny por cantar apenas em espanhol, destacando que muitos chamam o músico "demoníaco", segundo a Agence France-Press (AFP).
Refira-se que Bad Bunny tinha apoiado a democrata Kamala Harris contra Donald Trump para as eleições presidenciais de 2024.
