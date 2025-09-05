Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Conhecida há décadas pelas suas infraestruturas logísticas e agroalimentares como o MARL, o maior mercado grossista do país, Loures está agora a dar um novo passo: transformar-se num polo de inovação e empreendedorismo.
Neste episódio, mostramos como a cidade está a aproveitar o seu ecossistema empresarial para apoiar novas ideias desde o pastel de nata com tofu até feijoadas gourmet congeladas. O Loures Innovation Hub é o motor desta mudança, com espaços que vão de cozinhas industriais licenciadas a incubadoras e lojas para experimentar produtos.
Com mais de 25 mil empresas no concelho, Loures quer deixar de ser apenas um entreposto logístico e afirmar-se como território fértil para startups e novos negócios. Do agroalimentar à robótica, da formação à internacionalização, o Hub quer garantir que qualquer projeto, por mais artesanal ou tecnológico que seja, tenha espaço para nascer, crescer e escalar.
O episódio dá a conhecer histórias reais de empreendedores que encontraram aqui as ferramentas e o apoio para lançar os seus negócios — da cozinha à prateleira. Além disso, mostra como Loures quer reinventar o seu papel no mapa da inovação em Portugal.
Será Loures a próxima capital da inovação alimentar e logística? Descubra mais no episódio completo.
