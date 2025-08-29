Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No primeiro episódio mostramos como é que a cidade está a atrair empresas, talento e investimento, ligando universidades, startups e tecnologia.

Durante décadas, Coimbra habituou-se a ver os seus estudantes partirem depois do diploma. Agora, há um esforço concertado para inverter essa tendência: transformar a cidade num verdadeiro ecossistema de inovação, onde o talento formado localmente encontra oportunidades para ficar, crescer e empreender.

Fomos até Coimbra para explorar os bastidores dessa transformação. A tradição académica e a qualidade da formação são apontadas como vantagens competitivas mas é preciso fazer mais. Por isso, entidades como a Universidade de Coimbra, o Politécnico, o Instituto Pedro Nunes e a Câmara Municipal estão hoje alinhadas num plano comum: criar pontes entre o conhecimento e o mercado, entre a investigação e o investimento.

Empresas como a Critical Software ou a Feedzai são referidas como exemplos de sucesso nascidos deste ecossistema, com impacto internacional e raízes nos laboratórios da universidade. Mas há também novos clusters a emergir, nomeadamente nas áreas da saúde, do espaço e da conectividade.

O episódio mostra como Coimbra se posiciona como cidade atrativa para centros de desenvolvimento, com argumentos como a qualidade de vida, a centralidade geográfica, a proximidade a aeroportos, e a facilidade de acesso a talento qualificado. Ao mesmo tempo, aponta os desafios que ainda existem, desde a falta de espaços de acolhimento empresarial até à necessidade de criar um ambiente urbano mais dinâmico, com cultura, habitação e desporto.

A iniciativa Coimbra Invest Summit, organizada em julho, é apresentada como um dos marcos desta nova estratégia, que procura posicionar a cidade como uma alternativa credível no mapa global da inovação.

Será Coimbra o futuro da inovação em Portugal? Descubra mais no episódio completo.