O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi submetido recentemente a uma cirurgia para remover lesões de cancro da pele, anunciou a sua porta-voz, Kelly Scully, esta quinta-feira.

A intervenção foi confirmada após a divulgação de um vídeo que mostrava Biden a sair de uma igreja no Delaware com uma cicatriz na testa.

Segundo Kelly Scully, Joe Biden realizou uma cirurgia de Mohs, procedimento utilizado para remover tecido cutâneo até que não restem vestígios de cancro.

Este é o mais recente episódio da luta contínua de Biden contra a doença — há dois anos, ainda no cargo, foi-lhe removida uma lesão no peito, diagnosticada como carcinoma basocelular, uma forma comum de cancro de pele.

Em março, o escritório de Biden anunciou que lhe fora diagnosticado um cancro agressivo da próstata com metástases ósseas.

A família Biden tem enfrentado o cancro ao longo dos anos — o filho Beau faleceu devido a um tumor cerebral, e a esposa Jill teve duas lesões cancerígenas removidas.

Joe Biden comentou a sua experiência nas redes sociais: “O cancro toca-nos a todos. Tal como tantos de vós, a Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos lugares partidos".