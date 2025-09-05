Com encenação de Miguel Thiré e texto assinado em coautoria por Thiré, Mateus Solano e Isabel Teixeira, o espetáculo é descrito como uma comédia dramática “comovente e atual”, que promete fazer o público rir, refletir e identificar-se com a história.
No palco, Solano interpreta o seu primeiro monólogo, dando vida a um figurante do meio audiovisual que começa a questionar a própria existência e o seu papel num mundo que insiste em deixá-lo em segundo plano. Entre humor e reflexão, a peça aborda a dificuldade de manter a ligação à própria essência e os dilemas de assumir o controlo da própria narrativa.
“Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia de fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não sabermos se somos protagonistas ou figurantes da nossa própria história”, afirma Mateus Solano, em comunicado.
O espetáculo, que foi um sucesso no Brasil e promete ser uma experiência única também para o público português.
Os bilhetes já estão disponíveis aqui. Custam entre 22 e 25 euros em Lisboa e 13 e 25 euros no Porto.
