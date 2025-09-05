Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os factos ocorreram na passada quarta-feira, 3 de setembro, na localidade de Amêndoa, concelho de Mação, tendo como vítimas a filha e a cunhada do suspeito.

De acordo com a PJ, a situação decorreu num contexto de desavenças familiares, marcado por anteriores ameaças, injúrias e perseguições contra a filha, que reside numa habitação contígua à do suspeito e que lhe havia sido doada por este no passado. O objetivo do idoso seria forçar a filha a abandonar a propriedade.

Munido de uma espingarda de caça, o suspeito destruiu parte de uma viatura pertencente a uma das vítimas e chegou ainda a ameaçá-las com a arma, pondo em causa a sua integridade física.

O homem foi detido e será presente à autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação.