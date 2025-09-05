Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O homem alemão é um dos feridos internados no hospital de São José, avança a CNN Portugal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Após receberem a notícia da morte do pai da criança, os familiares vindos de Hamburgo deslocaram-se ainda ontem ao instituto de medicina legal à procura do corpo. No entanto, ao chegarem, não conseguiram identificá-lo entre os corpos que são visualmente identificáveis.

A família alemã mostrou a fotografia do familiar a um polícia da PSP, que a conduziu ao Hospital de São José, onde se encontrava um ferido ainda não identificado — tratava-se do pai da criança.