O pai da criança de três anos que foi resgatada dos destroços do Elevador da Glória foi encontrado com vida.
O homem alemão é um dos feridos internados no hospital de São José, avança a CNN Portugal.
Após receberem a notícia da morte do pai da criança, os familiares vindos de Hamburgo deslocaram-se ainda ontem ao instituto de medicina legal à procura do corpo. No entanto, ao chegarem, não conseguiram identificá-lo entre os corpos que são visualmente identificáveis.
A família alemã mostrou a fotografia do familiar a um polícia da PSP, que a conduziu ao Hospital de São José, onde se encontrava um ferido ainda não identificado — tratava-se do pai da criança.
