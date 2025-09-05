A Polícia Judiciária confirmou as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória, ocorrido em Lisboa, após identificação científica com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses
A Polícia Judiciária confirmou, com base na identificação científica realizada em colaboração com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, as nacionalidades das 16 vítimas mortais do trágico acidente no Elevador da Glória:
- cinco portugueses
- três britânicos
- dois sul-coreanos
- dois canadianos
- um suíço
- um ucraniano
- um americano
- um francês
Ontem, um cidadão alemão tinha sido inicialmente dado como vítima mortal, mas durante a noite verificou-se que se encontra internado no Hospital de São José.
