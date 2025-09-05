Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária confirmou, com base na identificação científica realizada em colaboração com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, as nacionalidades das 16 vítimas mortais do trágico acidente no Elevador da Glória:

cinco portugueses

três britânicos

dois sul-coreanos

dois canadianos

um suíço

um ucraniano

um americano

um francês

Ontem, um cidadão alemão tinha sido inicialmente dado como vítima mortal, mas durante a noite verificou-se que se encontra internado no Hospital de São José.