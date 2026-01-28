Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Bilbau, estiveram a perder por duas vezes, com golos de Sancet, aos três minutos, e Guruzeta, os 28, mas conseguiram dar a volta ao resultado, com tentos de Diomande, aos 12, Francisco Trincão, aos 62, e Alisson Santos, aos 90+4, assegurando um lugar entre os oito primeiros, que assegura o apuramento direto para os ‘oitavos’.

De recordar que a equipa de Avalade’ já tinha garantido a presença no playoff.

