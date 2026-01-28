Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica recebeu e venceu hoje, no Estádio da Luz, o Real Madrid. Num jogo emocionante, foi o golo do guarda-redes Trubin, para fazer o 4-2 a favor dos encarnados, que levou o Benfica à próxima fase, o playoff, da Champions League, pela diferença de um golo.

Na partida da Luz, marcaram para o Benfica Schjelderup (2), Pavlidis, Trubin e Mbappé (2) marcou para o Real Madrid.

O sorteio de playoff está marcado para esta sexta-feira, pelas 11h.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.