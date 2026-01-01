Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O democrata prestou juramento perante a procuradora-geral de Nova Iorque Letitia James, numa cerimónia privada, acompanhado da família, pouco depois da meia-noite nos EUA.

A cerimónia decorreu numa estação de metro histórica da cidade, de estilo espanhol, chamada Old City Hall, atualmente fechada ao público e situada por baixo da sede da câmara.

A escolha do local teve como objetivo "homenagear a importância dos transportes públicos, a vitalidade, a saúde e o legado da nossa cidade", afirmou Mamdani.

O progressista de 34 anos, o segundo presidente da câmara mais jovem da história da cidade, acrescentou que servir como presidente da câmara é a maior "honra e privilégio" da sua vida.

O 112.º autarca na história de Nova Iorque, o primeiro muçulmano e de ascendência sul-asiática, prestou juramento usando o Alcorão, que estava na posse da esposa, Rama Duwaji, antes de assinar documentos e pagar uma taxa de nove dólares (7,67 euros) ao secretário municipal no local.

Antes de presidir à cerimónia, Letitia James elogiou o novo presidente da câmara, declarando-se "orgulhosa do que ele realizou" e confiante de que Mamdani inaugurará "uma nova era de progresso, promessa e prosperidade" para a metrópole.

O evento, que durou menos de cinco minutos, foi transmitido em direto na plataforma YouTube e pareceu terminar antes de Mamdani concluir o discurso. Apenas alguns órgãos de imprensa locais estavam credenciados.

