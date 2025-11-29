Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jornal francês, France 24, revela que segundo uma fonte da presidência francesa, o encontro serve para discutir “as condições para uma paz justa e duradoura”, tema central das recentes iniciativas diplomáticas europeias e ucranianas.

A deslocação de Zelensky a Paris acontece numa altura em que uma delegação sénior ucraniana está em Washington, numa tentativa de reforçar o apoio internacional, enquanto o presidente enfrenta turbulência política interna após a demissão do principal assessor.

