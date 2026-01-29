Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num vídeo publicado nas redes sociais, Nuno Bico refere que "a Habisolvis tem tido pedidos de pessoas com a necessidade de um local para habitar".

Para atribuir uma casa, a Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu, pede que os requerentes de habitação entreguem uma declaração de não dívida às finanças, uma declaração de inexistência de bens, uma certidão de domicílio fiscal, o modelo 3 do IRS e a respetiva nota de liquidação, uma certidão de agregado familiar e uma certidão predial negativa.

Perante o conhecimento da junta de freguesia de que "as pessoas estão a ir às finanças a custo", Nuno Bico refere que ali "poderão ter todos estes documentos a custo zero". Para isso, esclarece, "terão que ter a chave móvel digital ou dirigir-se antes ao Espaço Cidadão, na Rua Direita, a cerca de cinco minutos a pé do Solar dos Peixotos", local da sede da junta.