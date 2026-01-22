Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Ucrânia, os EUA e a Rússia vão reunir nos Emirados Árabes Unidos nos próximos dois dias, avançou o presidente ucraniano esta quinta-feira.

Zelensky referiu que esta será a primeira reunião trilateral deste tipo e que espera que a Rússia esteja disposta a fazer concessões, o que levará ao fim da guerra.

