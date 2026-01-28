Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a FAP afirmou que a depressão fez "danos significativos dos quais não resultaram feridos, cingindo-se a danos materiais avultados".

Ao 24notícias, a FAP explicou que agora é tempo de "perceber o valor dos danos causados", sendo que estão a "a atuar de imediato para restabelecer a normalidade da atividade da Unidade, dando prioridade à segurança dos militares e trabalhadores civis que ali prestam serviço", explica o comunicado.

Segundo o Correio da Manhã, e confirmado pela 24notícias junto da FAP, pelo menos dois caças F16 sofreram danos. Os danos estendem-se a outros edifícios e a várias viaturas na base, confirmou o FAP.

Apesar do impacto da depressão Kristin, a "Força Aérea mantém operacional a missão de defesa aérea do país", revela o comunicado.

A Base Aérea de Monte Real foi atingida pela maior rajada de vento causada pela Kristin, de 178 km/h. Foi assim batido o recorde nacional, que era de 176,4 km/h, na Figueira da Foz, a 13 de Outubro de 2018, durante a tempestade Leslie.

