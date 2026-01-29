Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Santana Lopes partilhou a publicação do Governo no Facebook, onde o Executivo anuncia estar a tomar diligências, e afirma ainda não ter sido contactado por Montenegro. "Connosco ninguém contactou. Contactou, por telefonema e mensagem, António José Seguro. Dos atuais órgãos de soberania, ninguém. Mas não faz falta."

Apesar das críticas ao Governo, deixou elogios ao presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, dizendo que foi "muito gentil" e que colocou os recursos da autarquia ao dispor.

A depressão Kristin causou vários estragos em Portugal continental, com especial incidência nos distritos de Leiria e Coimbra. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está nesta quarta-feira a visitar uma das zonas mais afetadas pela tempestade, após a decisão do decreto de estado de calamidade.

