Ao longo do dia de ontem, nas regiões mais afetadas pela depressão Kristin, houve alguma dificuldade em comunicar o número de mortes, foi-se assistindo a alguns avanços e recuos no número de mortes.

Em Leiria, o Presidente da Câmara Gonçalo Lopes começou por confirmar quatro mortes, duas ligadas à depressão e duas a paragens cardiorrespiratórias. Mais tarde, numa nota recebida pela agência Lusa e citada pelo jornal ECO, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou apenas três mortes no concelho relacionadas com o mau tempo. Também na Marinha Grande, a autarquia confirmou duas vezes a morte de um homem, tendo retificado no primeiro comunicado que fez e voltado a confirmar.

A primeira vítima mortal foi identificada em Vila Franca de Xira. Segundo o Observador, trata-se de um homem com cerca de 45 anos, de origem asiática, residente na Amadora, que se deslocava para o trabalho. Fazia a distribuição de pão numa carrinha vermelha, percorrendo vários locais. Na Estrada Nacional 1, na freguesia de Povos, foi atingido pela queda de um cedro. Apesar do socorro no local, não conseguiu resistir aos ferimentos.

Pouco tempo depois do anúncio da primeira morte, Paulo Santos, comandante dos bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, afirmava que a situação estava a ser muito difícil no distrito de Leiria.

Entre as três mortes identificada estão uma mulher de 28 anos, moçambicana, que estaria em Portugal há apenas 15 dias, e um homem de 38 anos, Ricardo Teodósio, que cresceu na região e tinha um filho. Ambos eram residentes da freguesia de Carvide.

Em Fonte do Oleiro, também no distrito de Leiria, fontes policiais confirmaram a morte de um homem de 59 anos.

Em Silves, uma mulher de 85 anos foi arrastada por um curso de água que transbordou devido à chuva intensa. O alerta dado às 11h50 dava conta do seu pedido de socorro depois de um acidente, o carro foi encontrado três horas depois com a vítima no interior. A mulher ainda terá ligado ao marido “a dizer que tinha tido um acidente e que estava dentro do carro a ser arrastado no ribeiro”, tendo este contactado o 112.

Na Marinha Grande morreu ainda um homem de 34 anos que não faz parte das contas de vítimas da Proteção Civil, mas foi identificado e confirmado pela autarquia ao Observador.

*O 24notícias contactou a Câmara Municipal da Marinha Grande mas até à publicação deste artigo ainda não obteve resposta.

*Notícia atualizada às 14h30

