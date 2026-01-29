Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a autarquia afirma que a dimensão e gravidade dos prejuízos excedem a capacidade de resposta habitual do município, tornando indispensável a ativação de “mecanismos extraordinários de apoio”.

Desde quarta-feira de manhã, o concelho, situado no distrito de Santarém, está sem eletricidade e sem comunicações, devido à destruição de infraestruturas essenciais, incluindo antenas de telecomunicações e centenas de postes de eletricidade. As perspetivas de restabelecimento permanecem incertas.

A passagem da depressão provocou a queda de milhares de árvores, bloqueando estradas principais, secundárias e caminhos municipais, bem como acessos a habitações isoladas. Esta situação tem dificultado a mobilidade e a prestação de apoio a populações vulneráveis. As rajadas de vento destelharam total ou parcialmente várias habitações, afetando os bens das famílias.

A Câmara recorda que Ferreira do Zêzere é um território rural de grande extensão e baixa densidade populacional, o que dificulta a intervenção rápida e aumenta os prejuízos, estimados em vários milhões de euros. Os danos atingem vias públicas, sinalização, infraestruturas municipais, empresas, habitações particulares, atividades florestais e agrícolas.

Apesar das dificuldades, a autarquia assegura que mantém uma “resposta operacional alargada”, envolvendo serviços municipais, proteção civil e meios externos, e destaca a solidariedade da população local no apoio a vizinhos e na sinalização de situações críticas. Técnicos municipais e equipas sociais estão a acompanhar todas as emergências identificadas, tendo já sido encontradas soluções para os casos mais urgentes.

A depressão Kristin causou, até agora, pelo menos cinco mortos em Portugal continental, com especial incidência nos distritos de Leiria e Coimbra. O primeiro-ministro, Luis Montenegro, anunciou que o Governo já está a trabalhar com as autarquias para avaliar os mecanismos de apoio disponíveis para mitigar os efeitos do mau tempo.

