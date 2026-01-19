Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Veronika, uma vaca austríaca, surpreendeu os cientistas ao mostrar uma capacidade inesperada de utilizar ferramentas de forma intencional e adaptativa, escreve o The Guardian.

O caso veio à luz graças a Witgar Wiegele, agricultor biológico e padeiro numa pequena localidade da Caríntia, junto à fronteira com Itália, que mantém Veronika como animal de estimação.

Wiegele contou que a vaca começou a brincar com pedaços de madeira há alguns anos e acabou por descobrir que podia usá-los para coçar diferentes partes do corpo. Para além disso, Veronika reconhecia as vozes dos membros da família e apressava-se para os encontrar quando a chamavam.

O comportamento da vaca rapidamente se tornou conhecido e um vídeo do seu uso de ferramentas chegou às mãos de biólogos em Viena especializados em inteligência animal.

Com uma vassoura de palha, os investigadores começaram a testar as competências da vaca. Durante uma série de ensaios de campo, Veronika demonstrou não só conseguir agarrar a vassoura, como também adaptá-la à tarefa em questão. Se a ferramenta estava num ângulo incómodo, a vaca usava a língua para a reposicionar antes de a segurar com os dentes.

De recordar que o uso de ferramentas é conhecido em chimpanzés, corvos, golfinhos e até polvos, estes últimos filmados a lançar conchas uns aos outros. No entanto, o gado raramente foi considerado particularmente inteligente.

