Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida visa evitar acumulação desnecessária e facilitar a gestão das ajudas. Na sexta-feira, além dos pedidos de bens alimentares e de higiene as zonas afetadas precisavam de roupa de cama, lonas e plásticos para coberturas danificadas, telhas e telhões, silicones; areia e cimento; luvas de construção.

Paralelamente, a autarquia iniciou a recolha do lixo acumulado nos últimos dias, um esforço que está a ser expandido progressivamente a todas as 20 freguesias do concelho.

As equipas municipais estão ativamente no terreno, trabalhando para reduzir constrangimentos e restaurar a normalidade na recolha de resíduos urbanos o mais rapidamente possível, garantindo que o serviço funcione de forma regular em todas as zonas afetadas.