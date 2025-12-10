Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral afirmou aos jornalistas que “ficou demonstrada a unidade dos trabalhadores e a rejeição do pacote laboral”, sublinhando que “o Governo tem de ouvir estes homens e mulheres que garantem que nada falta nas nossas vidas”.

Sobre se a greve vai ter uma adesão significativa, respondeu: “Vamos ter uma grande greve geral. Ninguém deve sentir-se limitado no exercício de um direito que é seu, o direito de lutar por uma vida diferente”.

Concluiu dizendo que a greve geral deve ser entendida “como uma resposta clara de rejeição ao pacote laboral”.

A greve geral marcada para 11 de dezembro promete afetar transportes, saúde, educação, indústria e serviços financeiros, com serviços mínimos assegurados em comboios e barcos. Além disso, alguns serviços podem ser afetados por um segundo dia de greve, no dia 12.

