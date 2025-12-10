Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A equipa portuguesa chegou ao intervalo em vantagem por 1-0 com um golo aos 20 minutos de Richard Ríos.

O segundo tempo começou da melhor forma para o Benfica, com Leandro Barreiro a marcar logo no início, reforçando a vantagem. Depois de chegar aos 2-0, os jogadores encarnados mantiveram a organização e o controlo do jogo.

Na classificação, o Benfica, que ainda joga fora com a Juventus e recebe o Real Madrid, passou a contar seis pontos, a um do 24.º posto, o último que vale um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o Nápoles manteve-se com sete, revela a Lusa, citada pelo jornal O Jogo.

