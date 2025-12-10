Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a SIC Notícias, o envio aconteceu enquanto Trump estava reunido com líderes do Reino Unido, França e Alemanha.

A nova proposta, dividida em três documentos, inclui um acordo-quadro de 20 pontos, um documento sobre garantias de segurança e outro sobre a reconstrução do país após o conflito. “Esta versão tem em conta a perspetiva ucraniana e é uma proposta mais abrangente para uma solução adequada para as questões problemáticas”, salientou um responsável ucraniano à AFP, citado pela Lusa, no Expresso.

Outra fonte confirmou que os detalhes não serão divulgados enquanto se aguarda a reação do lado americano. O plano inicial de 28 pontos, elaborado pelos EUA, incluía a cedência de territórios ainda não conquistados pela Rússia e era considerado particularmente favorável a Moscovo. A versão revista por Kiev manteve pontos essenciais para a Ucrânia e não compromete territórios sensíveis, como a região oriental de Donbass ou a central nuclear de Zaporijia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou que não tem direito de ceder território, nem ao abrigo da lei ucraniana nem do direito internacional, e explicou que a revisão do plano procura garantir “uma segurança abrangente que determinará a segurança económica e apoiará um ambiente de negócios seguro”.

Zelensky reuniu-se ainda, por videoconferência, com Jared Kushner, enviado dos EUA, Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano, e Larry Fink, CEO da BlackRock, para discutir a reconstrução económica da Ucrânia. Segundo o presidente ucraniano, este encontro pode ser considerado “a primeira reunião do grupo que trabalhará num documento sobre a reconstrução e a recuperação económica do país”.

Apesar de novos ataques verbais de Donald Trump contra Zelensky, o Presidente ucraniano agradeceu ao líder norte-americano e à sua equipa pelo “trabalho substancial e apoio”.

Paralelamente, os líderes de França, Alemanha e Reino Unido conversaram por telefone com Trump sobre o plano de paz, num contacto de cerca de 40 minutos, segundo fonte do Palácio do Eliseu. O objetivo, indicou a presidência francesa, foi “tentar avançar com as negociações”. Macron, Merz e Starmer transmitiram também a Zelensky, na segunda-feira, o seu “forte apoio” às propostas de Washington.

Uma nova videoconferência da chamada “coligação dos dispostos” está marcada para quinta-feira, reunindo países parceiros da Ucrânia que podem fornecer garantias de segurança em caso de cessar-fogo com a Rússia.

*Notícia atualizada às 22h28

